Gaten Matarazzo e l’incontro folle con una fan adulta di Stranger Things | Sua figlia era sbigottita

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’attore di, ha raccontato ad un podcast che tra gli incontri più strani con i fan della serie, ricorderà a lungo quello con una donna sui quarant’anni che gli ha detto apertamente di avere una cotta per lui da quando era un ragazzino di tredici anni. Oggiha 21 anni, magli ha lasciato un forte senso di disagio. Ospite di Inside Of You, condotto da Mike Rosenbaum, il Lex Luthor di Smallville, l’interprete di Dustin nella serie dei fratelli Duffer ha offerto agli ascoltatori un racconto a metà tra l’aneddoto divertente e il ricordo spiacevole, a testimonianza, una volta di più, che la fama può essere davvero qualcosa di molto complesso da gestire, specie se si ha a che fare con ammiratori molesti e/o maleducati: “Proprio di recente, mi si avvicina un quarantenne e mi fa ‘Ho un cotta per te da quando avevi 13 anni’.