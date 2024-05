(Di martedì 28 maggio 2024) Un quarantatreenne residente nel Cremasco è rimasto seriamente ferito domenica poco dopo le 19 mentre a bordo del propriostava rientrando a casa. Viaggiava da Ombriano con direzione Caperganica percorrendo via Cazzulli. Ha affrontato il cavalcavia della tangenziale senza problemi, in salita, ma quando si è trattato di percorrere la discesa ha perso l’equilibrio ed è caduto. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde di Crema. I soccorritori hanno visto che le condizioni del ferito non erano ottimali e hanno deciso di chiedere l’ausilio di un’eliambulanza. L’elicottero si è alzato da Como ed è atto in un campo nei pressi di via Cazzulli. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito e l’elisoccorso lo ha portato all’Humanitas di Rozzano, dove è stato

Vola a terra dal monopattino. Ricoverato - vola a terra dal monopattino. Ricoverato - Un uomo di 43 anni residente nel Cremasco è rimasto gravemente ferito cadendo dal monopattino mentre rientrava a casa da Capergnanica. Trasportato in elisoccorso all'Humanitas di Rozzano. ilgiorno

Preso il «calciatore», noto pusher del Carmine che riforniva i clienti di cocaina in monopattino - Preso il «calciatore», noto pusher del Carmine che riforniva i clienti di cocaina in monopattino - Nel mirino della Polizia Locale di Brescia alcuni gruppi di pusher nordafricani, accomunati dalla frequentazione di un noto pregiudicato, che avevano scelto come zona di smercio il triangolo tra via B ... brescia.corriere

In monopattino si schianta su un’auto, 16enne ferito in codice giallo in ospedale - In monopattino si schianta su un’auto, 16enne ferito in codice giallo in ospedale - È successo questa mattina nel centro storico di Lecce. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, il giovane procedeva contromano. Lo scontro con una Škoda all'incrocio con piazzetta Giorgio Bagli ... lecceprima