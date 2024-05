Puntava a yacht - ville e 26 milioni di Berlusconi Arrestato per falso ed estorsione l’imprenditore torinese Di Nunzio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Appena morto, dal Sudamerica aveva fatto partire una raffica di diffide dal procedere alle disposizioni testamentarie, sostenendo che era lui il primo dei legatari, in forza di un testamento registrato nel 2021 dal fondatore della Fininvest che gli avrebbe lasciato la bellezza di 26di euro, tra quote della società oltre a barche ead Antigua. Il Fatto l’aveva ribattezzato subito e per primo “l’eredità del bunga-bunga”, perché ad accampare tali pretese, in forza di carte caraibiche alquanto incerte, era tal Marco di, imprenditoredi 55 anni noto alle cronache per varie liste civetta con quel nome e ora finitoper quella storia. E’ successo oggi in Colombia, mentre a Milano il procuratore Marcello Viola e la pm Roberta Amadeo chiudevano le indagini a suo carico in vista della richiesta di processo non solo per iltestamento ma pure per tentataai danni dei figli del Cavaliere.