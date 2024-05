I più ricercati Arrivano i corsi per saldatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dare un’opportunità ai giovani, contrastare la dispersione scolastica e, insieme, dare una risposta alle necessità delle aziende brianzole. È l’obiettivo di Assolombarda che, tramite l’Advisory Board per il Sociale, ieri ha dato concretezza alle sue intenzioni donando due borse di studio alla cooperativa sociale In-Presa per sostenere il percorso di due studenti del corso per operatore meccanico. "Un sostegno – ha spiegato Gabriella Magnoni Dompè, presidente dell’Advisory Board – molto mirato, perché aver contribuito all’ampliamento del laboratorio e aver donato ora queste borse di studio, significa andare a creare quella figura del saldatore che è molto ricercata dalle aziende meccaniche. L’80 per cento delle nostre imprese non riesce a trovare questa figura. Con la borsa di studio permettiamo ai ragazzi di rimettersi in gioco, dopo precedenti esperienze scolastiche in cui non hanno trovato soddisfazione, ma garantiamo loro anche un futuro.