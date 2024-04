Serie D Scontri con il Fanfulla Sangiuliano-Sant’Angelo si gioca a porte chiuse

(Di domenica 28 aprile 2024) Penultimo turno del campionato diD oggi per le formazioni lombarde, a caccia dei rispettivi traguardi in questo scorcio finale della stagione. Nel girone A l’Alcione Milano, neopromosso inC, è ad Asti mentre al Franco Ossola, la Vogherese cerca punti preziosi per la salvezza contro il Città di Varese. Nel girone B, scontro in chiave playoff tra il Desenzano (terzo) e l’Arconatese (sesta), mentre la Pro Palazzolo se la deve vedere tra le mura amiche contro il Caravaggio e la Varesina è ospite del Brusaporto. Scorrendo la classifica verso il basso, il Legnano a Verano Brianza, causa indisponibilità dello stadio Giovanni Mari ormai destinato al Palio. Sicontro la Casatese un match importante per la lotta salvezza. Alla Castellanzese tocca invece la trasferta in Veneto dalla Clivense. Nella zona calda, la Tritium ...

VALDELSA Tra il Castelfiorentino e la Massese c’è un gemellaggio pluriennale che unisce le due tifo serie . In vista dell’incontro di domani pomeriggio valido per il Campionato di Eccellenza girone B le tribune dello stadio "Riccardo Neri" sarebbero dovute essere ‘dipinte’ da bandiere e sciarpe dal ... Continua a leggere>>

All'intervallo i tifosi ospiti scardinano le barriere a bordo campo e provano a fare irruzione nel settore veneto. Necessario l''intervento della Polizia per ristabilire l'ordine nella finale di andata di Coppa Italia di Serie C, tra Padova e Catania.Continua a leggere Continua a leggere>>

All'intervallo i tifosi ospiti scardinano le barriere a bordo campo e provano a fare irruzione nel settore veneto. Necessario l''intervento della Polizia per ristabilire l'ordine nella finale di andata di Coppa Italia di Serie C, tra Padova e Catania.Continua a leggere Continua a leggere>>

Tensione e intervento della polizia in campo allo stadio Euganeo di Padova. durante l’intervallo della finale di andata di Serie C tra Padova e Catania un gruppo di ultras siciliani ha fatto irruzione della tribuna dei tifosi dei padroni di casa, lanciando fumogeni e strappando i loro striscioni. ... Continua a leggere>>

Momenti di tensione allo stadio Euganeo durante Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire per sedare gli scontri tra le due tifo Serie durante l’intervallo. Un gruppo di ultras etnei è riuscito a sfondare le barriere di ... Continua a leggere>>

Sì all'autonomia, ma esplode lo scontro. Intanto la riforma arriva in aula alla Camera - Le opposizioni non votano per protesta. Ciriani (Fdi): "Non si toglie niente al Sud" ...

Continua a leggere>>

Terrificante incidente in corsa: macchina in controsenso, lo scontro frontale è violentissimo - Un incidente spaventoso, fortunatamente senza conseguenze per i piloti coinvolti, quello che si è verificato a Leeds, in Alabama negli Stati Uniti, durante ...

Continua a leggere>>

serie C, verdetti girone C: l'Avellino chiude secondo. Il Catania evita i playout e finisce nei playoff - Cala il sipario sulla regular season di serie C girone C. Con la 38esima giornata di campionato ... il Benevento con la Casertana quarta e il Taranto quinto in conseguenza degli scontri diretti. Il ...

Continua a leggere>>