Padova-Catania | scontri tra tifoserie durante la finale di Coppa Italia di Serie C | ultras sfondano le barriere e corrono verso gli avversari

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti di tensione allo stadio Euganeodi andata delladiC. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire per sedare glitra le duel’intervallo. Un gruppo dietnei è riuscito a sfondare ledi protezione e a dirigersiil settore dei tifosi veneti, lanciando fumogeni e distruggendo striscioni. Un gruppo ha fatto un’invasione di campo, con lanci di seggiolini e petardi. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma. Le due squadre hanno potuto così fare l’ingresso in campo per disputare la ripresa. Ad imporsi è stato il...

