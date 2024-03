Scontri tra tifosi durante match di Serie C Padova-Catania | interviene la polizia in campo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tensione e intervento dellainallo stadio Euganeo dil’intervallo della finale di andata diC traun gruppo di ultras siciliani ha fatto irruzione della tribuna deidei padroni di casa, lanciando fumogeni e strappando i loro striscioni. Altri si sono invece riversati ine da lì hanno fatto scoppiare alcuni i petardi. Subito le forze dell’ordine si sono attivate per placare le violenze, anche con cariche nella curva nord. Tre ultras delsono stati portati in Questura: la loro posizione è al vaglio delle autorità. La partita, poi chiusa 2-1 per il, è ripresa dopo essere stata sospesa per un quarto d’ora. Non risultano ...

