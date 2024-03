Rischio scontri | trasferta negata Al ’Neri’ misure di controllo da serie A

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) VALDELSA Tra il Castelfiorentino e la Massese c’è un gemellaggio pluriennale che unisce le due tifo. In vista dell’incontro di domani pomeriggio valido per il Campionato di Eccellenza girone B le tribune dello stadio "Riccardo Neri" sarebbero dovute essere ‘dipinte’ da bandiere e sciarpe dal colore delle due rispettive squadre. Sarebbero dovute, perché in realtà gli spalti saranno occupati soltanto per metà. Il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato infatti un provvedimento ai sensi dell’art 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con cui si vieta la vendita dei tagliandi a residenti nella provincia di Massa Carrara. Una decisione proposta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive e adottata in seguito all’esito dell’esame svolto nel corso della riunione di coordinamento delle Forze di polizia svoltasi ...