Scontri in Padova-Catania | finale di Coppa Italia di Serie C | scoppia l’inferno tra tifosi e Polizia

Gravi scontri in Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia Serie C. I tifosi ospiti sono riusciti a sfondare le barriere e hanno invaso il campo , di conseguenza hanno raggiunto il settore ... (sportface)

Gravi scontri in Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia Serie C. I tifosi ospiti sono riusciti a sfondare le barriere e hanno invaso il campo , di conseguenza hanno raggiunto il settore ... (sportface)

All'intervallo i tifosi ospiti scardinano le barriere a bordo campo e provano a fare irruzione nel settore veneto. Necessario l''intervento della Polizia per ristabilire l'ordine nella finale di ... (fanpage)

Coppa Italia Serie C, finale Padova-Catania: i tifosi a contatto nell'intervallo - Attimi di tensione a Padova, nell’intervallo della finale d'andata di Coppa Italia di C: un centinaio di tifosi del Catania hanno scavalcato i cancelli e sono entrati in campo andando poi sotto il ...sport.sky

Padova-Catania, Scontri all'Euganeo: caos nell'intervallo della finale di Coppa - Momenti di tensione nel corso della finale di andata: un centinaio di tifosi etnei è entrata in campo e ha rubato uno striscione ai supporter veneti ...corrieredellosport

Paura all'Euganeo, i tifosi del Catania vengono a contatto con i Padovani (VIDEO) - Sono così entrati in contatto con loro dirimpettai Padovani. Lancio di fumogeni copioso, uno striscione biancoscudato rubato da parte degli ultras catanesi ed attimi di paura, con Scontri sfiorati tra ...padovaoggi