In Padova-Catania | finale di Coppa Italia di Serie C | scoppia l’inferno | scontri tra tifosi e Polizia

Gravi scontri in Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia Serie C. I tifosi ospiti sono riusciti a sfondare le barriere e hanno invaso il campo , di conseguenza hanno raggiunto il settore ... (sportface)

Immagini che non vorremmo mai vedere all’interno di un impianto sportivo. Succede tutto all’intervallo della sfida fra Padova e... (calciomercato)

La diretta testuale di Padova-Catania , match dello stadio Euganeo valevole per gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . La squadra biancoscudata vuole assicurarsi la ... (sportface)

Padova-Catania, scontri all'Euganeo: caos nell'intervallo della finale di Coppa - Momenti di tensione nel corso della finale di andata: un centinaio di tifosi etnei è entrata in campo e ha rubato uno striscione ai supporter veneti ...corrieredellosport

Padova, tifosi del Catania invadono il campo per andare a rubare uno striscione agli ultras: fermati dalla polizia - Padova - Durante l'intervallo di andata di Coppa Italia di serie C tra Padova e Catania allo stadio Euganeo martedì 19 marzo decine di tifosi del Catania hanno invaso il campo per andare a rubare uno ...ilgazzettino

Millesi: "Catania, è il momento di gioire. Padova forte e organizzato" - Francesco Millesi, ex centrocampisata del Catania, parla della doppio confronto in finale playoff col Padova: "Il Catania incontra una squadra forte e organizzata, sebbene arrivi da qualche risultato ...tuttoc