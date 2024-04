Edi Rama contro Report | Schifosa puntata sull’Albania E si apre un nuovo caso Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – Stra il premier albanese Edie la trasmissioneper il servizio della trasmissione di Rai 3 sull'accordo tra Italia e Albania per i centri di accoglienza per i migranti. "Mia nonna che mi ha insegnato l'italiano mi diceva spesso che errare è umano ma perseverare è diabolico. A ricordarmelo adesso è questo ulteriore passo falso di, il cui conduttore clamorosamente persevera con le stesse falsità già contenute nellasull'Albania", scrive in un lungo post su X il primo ministro di Tirana.dunque invita a "a non perseverare nell'errorraccio di quella orribile, ma semplicemente di chiudere questa pagina ingloriosa, possibilmente pubblicando anche questo mio piccolo contributo alla ...