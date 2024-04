Report stasera | anticipazioni puntata 21 aprile 2024 | Santanchè - Marmo di Carrar - Accordo Italia-Albania

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 21 aprile 2024) Domenica 21, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Ladidi questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. Ladidi domenica 21sarà dedicata a tre inchieste:per la gestione dei migranti Sono già iniziati i lavori per i due centri di accoglienza che ospiteranno circa 36.000 richiedenti asilo all’anno.svela che i costi sono già fuori controllo: si stima che la spesa complessiva potrebbe superare il miliardo di euro, ben oltre i 650 milioni inizialmente preventivati per 5 anni. Chi ...