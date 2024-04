Edi Rama attacca Report dopo la puntata sull’accordo Italia-Albania | Calunnie contro Tirana E chiama direttamente il dirigente Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dichiarazioni furiose ai giornali albanesi, un lungo post sui social e una telefonata aldella Rai. È un vero e proprio attacco aquello del premier albanese Edi. La trasmissione di Sigfrido Ranucci si è occupata dell’intesa sui migranti tra Roma e, spiegando come tra gli uomini chiave dell’accordo ci sia il segretario della presidenza del consiglio albanese, Engjell Agaci, che in passato ha difeso come avvocato alcuni narcotrafficanti albanesi in. Secondo, però, l’inchiesta contiene addirittura delle “” nei confronti del suo Paese. Per questo motivo, secondo Repubblica.it, il premier albanese hato Corsini. Una telefonata che viene definita “cordiale” per chiedere spazio di replica e infatti al ...