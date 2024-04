Edi Rama insiste contro Report | Pronto a partecipare alla prossima puntata

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il premier albanese Ediper l’inchiesta sui due centri per migranti e i loro costi. Dopo aver chiamato il dirigente della tv pubblica Paolo Corsini si dice «di, a condizione che il mio intervento sia fatto in diretta, poiché non nascondo il timore che dopo averlo registrato in buona fede finisca poi nel tritacarne della vostra censura». «Se ho qualcosa da chiarire, io lo faccio di persona. Non è un reato, no?», ha poi aggiunto stamane a La Stampa. «L’Albania e le persone infangate – spiega – sono un danno collaterale di un bombardamento a tappeto sul governo Meloni e sulla premier in particolare. È stato un servizio di parte e questo ci ...

Grazie a report Edi rama, oltre che premier d'Albania, è diventato anche Federico Fellini - In particolare ad Agaci, spiega Edi rama, sono state inviate alcune domande dal giornalista di report, il quale «con epica spudoratezza non ha pubblicato nessuna delle risposte inviategli per iscritto ...

rama a Ranucci: “Pronto a partecipare a report ma in diretta”. Trattative in corso per intervista - (Adnkronos) – Nuova puntata dello scontro tra Edi rama e Sigfrido Ranucci. Il premier albanese, che nei giorni scorsi aveva contestato il servizio andato in onda su report sull'accordo tra Roma e Tira ...

Sciopero dei giornalisti Rai il 6 maggio. Usigrai: “Controlli asfissianti, vogliono ridurci a megafono del governo” - Dopo i comunicati per denunciare l’utilizzo della rete come “ megafono del governo “, le proteste dopo la censura dei vertici sulla presenza dello scrittore Antonio Scurati al programma Chesarà di Ser ...

