Primavera 2 - il Benevento pareggia con il Napoli | sanniti matematicamente secondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel torneo2, si è chiuso con un pareggio (1-1) il derby dell’Avellola tra, una spartizione della posta che ha sorriso ai giallorossi, ora certi di chiudere la regular season sulla seconda piazza quando mancano ancora due turni. È stata la compagine partenopea la prima a portarsi in vantaggio al 7’ con Vigliotti, ma ilha raggiunto l’1-1 al 13’ del secondo tempo con Francescotti. I ragazzi di mister Rocco, poi, hanno provato fino alla fine a conquistare l’intera posta in palio impensierendo in un paio di occasioni Sorrentino, ma il punteggio non è più cambiato. A 180 minuti da termine del campionato, ilè già sicuro del secondo posto (+8 sul), una traguardo importante in vista dei play off per la ...