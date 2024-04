Benevento Primavera ko a Cesena | ai sanniti restano i playoff

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, fine del sogno promozione (diretta) per la squadradel(53), superata 2-0 a(60) dalla capolista che ora ha allungato a +7 sui giallorossi di mister Rocco. A decidere la gara, molto equilibrata nel suo complesso, la rete nel finale di Ghinelli (75’) e il raddoppio cinque minuti più tardi del neo entrato Coveri. Alla fine del primo tempo ilaveva colpito una traversa con Arpino. Grande il rammarico tra i giallorossi per questo ko con molte attenuanti, vista l’assenza forzata dell’attaccante Mario Perligieri, capocannoniere del girone con 26 gol, ormai in pianta stabile nella rosa della prima squadra e tra i possibili titolari lunedì sera nel big match contro la Juve Stabia. Indisponibile anche l’esterno difensivo ...

