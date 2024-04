Primavera Benevento | tris alla Ternana e secondo posto matematico ad un passo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il ko di Cesena che ha chiuso la lotta per il primofacendo scivolare i giallorossi a -7 dvetta, è tornata a sorridere ladel, che all’Avellola si è imposta 3-2 sulla. I ragazzi di mister Rocco, senza Perlingieri ormai in pianta stabile in prima squadra, hanno archiviato la pratica già nel primo tempo andando al riposo sul 3-0 con le reti di Rossi, Di Serio e Francescotti. Nella ripresa, forse già convinta di avere i tre punti in cassaforte, la compagine giallorossa ha abbassato troppo il ritmo subendo il 3-1 di Pillana e il 3-2 di Garcia al 28’. In classifica la formazionedelha sempre sette punti di ritardo dcapolista Cesena, che ha vinto anche a Perugia ...