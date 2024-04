Emozioni di Primavera – Viaggio e scoperta nei Musei di Benevento raddoppia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlle aperture straordinarie della Rocca dei Rettori (RoccAperta), che hanno preso il via oggi, si aggiungono tre appuntamenti musicali con “Fallow the Music”, iniziativa promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con il Forum dei Giovani della Provincia die l’associazione fotografica “Officina35MM”. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. Il primo incontro si svolgerà il 27 aprile (ore 17) nel Cortile interno della Rocca dei Rettori, con un momento di musica d’ambiente a cura di Angelo Caravella (al basso) e Michele Catalano (alla chitarra) che ...