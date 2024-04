Compagnia Balletto di Benevento - al via il ‘Festival di Primavera – Una Finestra sulla Danza’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi– Unasi avvia alla sua quinta edizione, consolidandosi come una rassegna che promuove una feconda interazione tra danza e cultura in tutti i suoi aspetti. Un evento, in programma in città da sabato 27 a lunedì 29 aprile, che rappresenta un’opportunità unica per esplorare la disciplina coreutica in modo creativo e multiforme. In questa nuova edizione, il Festival – ideato da Carmen Castiello – si propone di affiancare la dimensione tecnica della danza, attraverso sessioni pratiche e laboratoriali destinate a tutti i danzatori partecipanti, ad una prospettiva culturale che includa dibattiti e confronti dedicati alla danza del Novecento. Inoltre, l’evento sarà l’occasione per inaugurare la ‘Piccola Biblioteca della ...