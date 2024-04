Effetto Sinner | esplode la popolarità del tennis - lo certifica Google Trends

(Di domenica 28 aprile 2024) MILANO –. Lui, come sappiamo, è un campione talmente amato dal pubblico che la storia contemporanea delpuò essere divisa in due netti periodi distinti tra loro: il prima die il dopo. Il pluripremiato altoatesino, vincitore dell’ATP Award cometa più amato al mondo dai fan, al pari di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Potrebbe interessarti: A Miamisi arrende in finale contro Medvedevagli ottavi a Wimbledon, avanza Berrettini Dove vedere-Djokovic, streaming gratis e diretta TV OGGI LIVE Jannik: In Corsa per la Gloria a Rotterdam Niente impresa, ...

Paolini accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo di Dubai Sorana Cirstea e centra la sua prima finale in un master mille, oltre al suo best ranking (da lunedì sarà 16 Wta). Vittorie e soddisfazioni a tinte azzurre: sono i sintomi del l’effetto Sinner ... Continua a leggere>>

Perdi. Prenoti l’aereo che ti riporterà a casa dopo aver perso nelle qualificazioni al turno decisivo contro Goffin. Poi qualcuno ti chiama e ti dice: "Oh Luca, cancella il volo che ti hanno ripescato, Etcheverry ha dato forfait e tu sei il lucky looser". E allora eccoti di nuovo in corsa per ... Continua a leggere>>

Si chiama Quiet Luxury , ed è una tendenza in voga da anni. Il lusso discreto, quello che c’è, ma non si vede. Quello al quale, in realtà, molti aspiranti milionari puntano. E grazie al fenomeno Jannik Sinner, in tantissimi lo ricollegano al tennis , da sempre tra gli sport aristocratici, dal quale ... Continua a leggere>>

In un sondaggio condotto da Demos [Istituto di ricerca politica e sociale] di Ilvo Diamanti e riportato da Repubblica, è stato appurato che sul podio degli sport più seguiti in Italia ci sono calcio , tennis e Formula 1. L’effetto Sinner ha dato sicuramente slancio al tennis , che nel 2016 era ... Continua a leggere>>

Madrid, Cobolli mai così avanti in un 1000: ora sfida Khachanov e "sogna" l'ottavo con sinner - Dalla Scatola Magica, la Caja Magica di Madrid, Flavio Cobolli estrae il suo miglior risultato in un Masters 1000. Dopo la vittoria all'esordio su ...

Continua a leggere>>

sinner-Sonego, il lungo abbraccio a fine partita e il pensiero di Jannik: "So cosa stai passando..." - Non c'è stata storia nel derby italiano tra Jannik sinner e Lorenzo Sonego, valido per il secondo turno dei Masters 1000 di Madrid. L'altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e prima testa di serie ...

Continua a leggere>>

Lo sport in Italia vale 100 miliardi. Focus sulle grandi occasioni - Nel nostro paese 67 mila società coinvolte, per un impatto sul pil nazionale del 3-4 per cento. Ma a pesare veramente sono gli eventi sportivi: la ricerca di Banca Ifis per il Foglio ...

Continua a leggere>>