La favola di ’Giotto’ | effetto Sinner Nardi batte Djokovic e vola ai quarti Il colpaccio del ragazzo fortunato | talento e cuore per superare l’idolo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Perdi. Prenoti l’aereo che ti riporterà a casa dopo aver perso nelle qualificazioni al turno decisivo contro Goffin. Poi qualcuno ti chiama e ti dice: "Oh Luca, cancella il volo che ti hanno ripescato, Etcheverry ha dato forfait e tu sei il lucky looser". E allora eccoti di nuovo in corsa per uno smash della fortuna. Eccoti lì, nel tabellone principale da ripescato. La prima prova è tosta. Contro il gigante cinese Zhizhen Zang, numero 50 del mondo mentre Luca, ventenne di Pesaro in giro per il mondo cercando di capire se la racchetta fa rima con i sogni, è numero 23 del ranking. Se non è la muraglia cinese, poco ci manca. E invece no, il muro è alto ma Luca lo scavalca in tre set tosti e pieni di buon tennis. Vince il primo 6/3, subisce identico risultato e poi copia e incolla, 6/3 al terzo per guadagnarsi la versione 3D del poster in cameretta. Eh, già, per ...