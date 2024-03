Il tennis “fa ricchezza” | effetto Sinner? Parliamo di Quiet Luxury

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Si chiama, ed è una tendenza in voga da anni. Il lusso discreto, quello che c’è, ma non si vede. Quello al quale, in realtà, molti aspiranti milionari puntano. E grazie al fenomeno Jannik, in tantissimi lo ricollegano al, da sempre tra gli sport aristocratici, dal quale prendono anche diverse tendenze. Non solo di moda, come le famosissime gonnelline a pieghe, ma anche negli accessori (racchette incluse). Come è tornato l’interesse per il? “L’interesse per ilè in grande aumento” dice Paolo Vitale, presidente del Circolo Canottieri Roma. “Ed è forte il riavvicinamento alda parte di alcuni che lo avevano abbandonato per il padel. Ora sono tornati sui campi in terra rossa. Certamente ...