Effetto Sinner | biglietti per la finale degli Internazionali quasi esauriti

(Di martedì 2 aprile 2024) L’si riversa suglid’Italia. Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Miami incon Dimitrov, il tennis italiano è salito di un altro gradino. I tifosi sono i primi interessati. Si è registrato un aumento di vendita deidel 50% rispetto allo scorso anno. Iper ladel 19 maggio sonotutti. Anche alle Finals di Torino la percentuale divenduti è salita (+146%). “Sta facendo registrare tutti i record. Non pensavamo sarebbe potuto arrivare a questi traguardi così in fretta”, le parole di Angelo Binaghi. SportFace.

Paolini accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo di Dubai Sorana Cirstea e centra la sua prima finale in un master mille, oltre al suo best ranking ... (sport.quotidiano)

Si chiama Quiet Luxury , ed è una tendenza in voga da anni. Il lusso discreto, quello che c’è, ma non si vede. Quello al quale, in realtà, molti aspiranti milionari puntano. E grazie al fenomeno ... (metropolitanmagazine)

A maggio al Foro Italico c'è il Masters italiano. Vola la prevendita - A certificare l’Effetto che la Volpe Rossa ha prodotto sul movimento tennistico italiano, ci sono anche i dati di prevendita degli Internazionali di Roma (+50% rispetto allo stesso periodo dello ...gazzetta

Sinner, Gustavo Thoeni: «Trascina come Alberto Tomba, per merito suo i campi ora sono pieni» - Tutti pazzi per Jannik Sinner. Che molti paragonano a un altro mito dello sport italiano: Gustavo Thoeni. Entrambi figli dell'Alto Adige e cresciuti in un paesino di montagna, sono accomunati ...ilmessaggero

Tennis, le verità di Sinner: la vittoria di Miami, la rivalità con Alcaraz e l'obiettivo numero uno - Dallo straordinario successo di Miami alla conquista della seconda posizione nel ranking ATP: Jannik Sinner si racconta alla Gazzetta dello Sport e rivela i suoi obettivi ...sport.virgilio