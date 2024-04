Effetto Sinner sul tennis bergamasco | “Boom di tesserati e ora i giovani hanno un idolo da imitare”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Che lo vogliate chiamare “” o “Mania”, il risultato non cambia: l’ascesa nell’olimpo delmondiale di Janniksta generando un impatto clamoroso su tutto il movimento italiano della racchetta. L’ultimo acuto del 22enne di San Candido risale al giorno di Pasqua: 6-3 6-1 al bulgaro Grigor Dimitrov e Master 1000 di Miami in bacheca, con tanto di balzo in seconda posizione nel ranking mondiale Atp, là dove mai nessun italiano era riuscito ad arrivare. Imprese che stanno facendo innamorare sempre di più tutti gli italiani, da chi ha vissuto i tempi d’oro di Nicola Pietrangeli a quelli cheassistito alla storica prima volta in Coppa Davis nel 1976, con il terzetto Panatta-Barazzutti-Bertolucci, fino ai più, che vedono in ...