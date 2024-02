Jasmine all’ultimo atto del ’mille’ di Dubai | da lunedì sarà in top 20 A Doha si giocano il titolo di doppio Sonego e Musetti Paolini in finale | l’effetto Sinner lancia gli azzurri

Jasmine Paolini in finale al master 1000 di Dubai: quinta italiana nella storia

(Di sabato 24 febbraio 2024)accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo diSorana Cirstea e centra la sua primain un master mille, oltre al suo best ranking (da16 Wta). Vittorie e soddisfazioni a tinte azzurre: sono i sintomi delche con i successi Coppa Davis e Slam ha fsaltare il tappo dell’Italtennis. Non solo il rosso di San Candido è imbattuto da inizio stagione, ma anche i suoi colleghi (sia uomini che donne) paiono aver preso coraggio e macinano risultati. In Argentina si è scritta la stupenda favola di Luciano Darderi, 22 anni, da outsider nelle qualificazioni alla conquista della coppa. Ma ci sono anche gli assi delBolelli-Vavassori: ...

