Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia - l’intervento di Ignazio La Russa Segui la diretta

Roma, 23 apr – (Xinhua) – Ci saranno tutti i leader del centrodestra alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in programma dal 26 al 28 aprile a Pescara , dove saranno allestiti spazi con tre sale per i dibattiti. “L’Italia cambia l’Europa” e’ il titolo di questa due giorni di lavoro che ... Continua a leggere>>

Roma, 23 apr – (Xinhua) – L’evento coinvolgera’ tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo e sara’ l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. “L’Italia cambia l’Europa” e’ anche lo slogan ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per la Conferenza programma tica di FdI, “L’Italia cambia l’Europa”, che si inaugura venerdì 26 aprile in piazza Primo Maggio a Pescara e si chiude domenica 28 con l’intervento di Giorgia Meloni. Tre giorni intensi di dibattiti, riflessioni, approfondimenti, sui principali temi delle ... Continua a leggere>>

Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a Pescara , che Giorgia Meloni chiuderà la Conferenza programmatica di Fdi, al via da oggi fino a domenica. In attesa della premier Meloni, stanno prendendo il via l’inaugurazione e i ... Continua a leggere>>

Pescara , 26 apr. (askanews) – Tre sale conferenze, una sala stampa, circa 20 dibattiti in programma. Ha preso il via a Pescara la tre giorni della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Per l’occasione è stata allestita una grande tensostruttura sul lungo mare , vicino alla celebre nave di ... Continua a leggere>>

EUROPEE, A PESCARA PREMIER MELONI E TAJANI SU PALCO FDI. POLEMICHE PER MANAGER FRATTESI E PONTECORVO - PESCARA – Ultimo giorno della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara, con la presenza, tra gli altri, della premier, Giorgia Meloni, che è anche deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, ...

Continua a leggere>>

Descalzi scortato dai volontari di FDI lontano dai giornalisti. “Vendita Agi Eni azienda di energia non un editore” - Descalzi scortato dai volontari di FDI lontano dai giornalisti. "Vendita Agi Eni azienda di energia non un editore" ...

Continua a leggere>>

Sallusti sul Nove: “Attenzione a irridere Vannacci come si faceva con Bossi e Grillo agli inizi: è bizzarro, ma non dice sempre cazzate” - Sallusti sul Nove: "Attenzione a irridere Vannacci come si faceva con Bossi e Grillo agli inizi: è bizzarro, ma non dice sempre cazzate" ...

Continua a leggere>>