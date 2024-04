FdI - dal 26 al 28 aprile la Conferenza programmatica | ecco il programma completo

(Di martedì 23 aprile 2024) Tutto pronto per ladi FdI, “L’Italia cambia l’Europa”, che si inaugura venerdì 26in piazza Primo Maggio a Pescara e si chiude domenica 28 con l’intervento di Giorgia Meloni. Tre giorni intensi di dibattiti, riflessioni, approfondimenti, sui principali temi delle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. I lavori si articoleranno su tre sale, che accoglieranno migliaia di delegati e centinaia di eletti del partito a ogni livello. Spazio anche alla società civile, con esponenti del mondo delle imprese e dell’associazionismo. Nella giornata conclusiva, oltre a Meloni, interverranno tutti i leader del centrodestra, che porteranno i saluti alla kermesse. Ildelladi FdI ...

Come stanno cambiando le intenzioni di voto degli italiani a meno di due mesi dalle elezioni Europee ? Al momento la situazione è ancora in totale evoluzione, al meno stando ai Sondaggi , ancora incerti nel delineare tendenze nette. Fratelli d’Italia ...

Nuove tegole per il governatore Michele Emiliano con inchieste giudiziarie che si accavallano e ingrossano di giorno in giorno lo scandalo Puglia . Ora sul presidente della Regione di provata fede dem cala la pesante accusa di Alfonso Pisicchio, ...

Patto di stabilità: via libera dal Parlamento europeo alle nuove regole. Ma FdI si astiene - Il nuovo Patto di stabilità riceve il via libera dal Parlamento europeo, ma i deputati di Fratelli d'Italia si astengono in quello che viene interpretato come uno sgarbo al ministro dell'Economia

