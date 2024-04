Fd’I | a Pescara dal 26 al 28 aprile Conferenza programmatica con tutti i leader del centrodestra 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr – (Xinhua) – L’evento coinvolgera’ tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo e sara’ l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. “L’Italia cambia l’Europa” e’ anche lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Con Giorgia Meloni, l’Italia vuole portare in Europa l’esempio virtuoso del Governo, che lavora per uno Stato che non sia nemico ma alleato dei lavoratori e di chi produce. Per una visione pragmatica e non ideologica che sappia far convivere sviluppo e difesa della natura. Per difendere l’identita’, contro ogni sottomissione culturale che vede l’Europa rinunciare alla sua storia per adottare quella degli altri. Per un rapporto paritetico coi paesi dell’Africa, adottando l’approccio del Piano Mattei. (segue) (Rin) Agenzia Xinhua