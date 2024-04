Pescara - al via la Conferenza programmatica di FdI Tre giorni di dibattiti Segui qui la diretta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a, che Giorgia Meloni chiuderà ladi Fdi, al via da oggi fino a domenica. In attesa della premier Meloni, stanno prendendo il via l’inaugurazione e i primi. L’Italia cambia l’Europa”, titolo- sfida della treè un’occasione di elaborazione e di analisi politica sui temi caldi dell’agenda nazionale ed europea. Molto denso il programma che conta 20 eventi tra assemblee econ i dirigenti di FdI, esponenti del governo, testimonial della società civile, delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle imprese. Cruciali oggi i(qui il progrgmma completo) sull’ L’Europa dei conservatori: valori ...