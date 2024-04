Fd’I | a Pescara dal 26 al 28 aprile Conferenza programmatica con tutti i leader del centrodestra 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr – (Xinhua) – La kermesse vedra’ la partecipazione di parlamentari, amministratori, dirigenti locali, presidenti di circolo e la presenza di autorevoli testimonial della societa’ civile, delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle imprese, dell’associazionismo, delle eccellenze del management italiano. La convention sara’ inaugurata venerdi’ 26alle ore 15 e sara’ conclusa domenica 28 con l’intervento del Presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr, Giorgia Meloni. Nelle prime due giornate si svolgeranno venti approfondimenti per discutere delle proposte che Fratelli d’Italia e i conservatori europei avanzeranno per l’Europa sui temi riguardanti: valori e identita’, politica estera e difesa comune, lavoro, immigrazione, agricoltura, liberta’ religiosa, competitivita’ per le imprese, economia, ambiente, pari opportunita’, economia del mare, ...