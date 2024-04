Fdi - al via a Pescara conferenza programmatica vista mare

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 apr. (askanews) – Tre sale conferenze, una sala stampa, circa 20 dibattiti in programma. Ha preso il via ala tre giorni delladi Fratelli d’Italia. Per l’occasione è stata allestita una grande tensostruttura sul lungo, vicino alla celebre nave di Cascella. Una location consulla spiaggia e che, grazie alle pareti trasparenti, consente di avere ilda sfondo ai vari panel in programma. L’allestimento della struttura nei giorni scorsi ha suscitato le proteste del centrosinistra in Comune. Il titolo della kermesse è anche lo slogan di Fdi per le prossime elezioni di giugno: “L’Italia cambia l’Europa” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 23 apr – (Xinhua) – L’evento coinvolgera’ tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo e sara’ l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. “L’Italia cambia l’Europa” e’ anche lo slogan ... Continua a leggere>>

Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a Pescara , che Giorgia Meloni chiuderà la Conferenza programmatica di Fdi, al via da oggi fino a domenica. In attesa della premier Meloni, stanno prendendo il via l’inaugurazione e i ... Continua a leggere>>

Difesa: Crosetto, 'commissario proposto da Von der Leyen Non servono nuovi uffici' - pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Istituire un commissario della Difesa Ue, come proposto da Ursula Von Der Leyen "E per fare cosa Per avere un nuovo ufficio, un nuovo ruolo il tema non è rispondere c ...

A pescara la kermesse di Fratelli d'Italia, vera conferenza programmatica - pescara, 26 apr. (askanews) - È una vera e propria conferenza programmatica quella che Fratelli d'Italia tiene a pescara da venerdì a domenica; centro cittadino bloccato, attesi 15 ministri del

Ciriani: Fdi ha fatto conti col suo passato, non ci facciano lezioni - pescara, 26 apr. (askanews) – Fratelli d'Italia "è un partito che ha fatto i conti con il suo passato, una volta per sempre, se lo mettano in testa, e ora guarda al futuro". Lo ha detto il ministro pe

