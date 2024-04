Calcio In Eccellenza domenica di ferma il campionato Massese - obiettivo playoff Non sono ammessi errori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuovo stop, questa volta imprevisto, per lache questanon scenderà in campo così come tutte le altre squadre del girone A diToscana. Ilsi fermerà per commemorare il compianto Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto lunedì dopo essersi accasciato in campo durante la gara col Lanciotto. La squadra bianconera proprio per questo motivo ha iniziato gli allenamenti con una giornata di ritardo questa settimana, il mercoledì, e terminerà le sedute nel pomeriggio odierno. Osserverà, poi, tre giorni di riposo prima di tornare a lavorare a partire da martedì prossimo seguendo la programmazione ormai collaudata. Nel mirino c’è la gara interna contro il Valdinievole Montecatini, penultima della regular season. Per il momento non si registrano grossi problemi ...