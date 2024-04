Calcio Eccellenza Leon fa pari e si mangia le mani Vis Nova perde in casa e va giù

Nuovo stop, questa volta imprevisto, per la Massese che questa domenica non scenderà in campo così come tutte le altre squadre del girone A di Eccellenza Toscana. Il campionato si fermerà per commemorare il compianto Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto lunedì dopo essersi accasciato in campo durante la gara col Lanciotto. La squadra bianconera proprio per questo motivo ha iniziato gli allenamenti con una giornata ... (sport.quotidiano)