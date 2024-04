Calcio Eccellenza Forza e Coraggio punta a chiudere a testa alta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Continua il momento negativo dellache infila la settima sconfitta consecutiva al 4-1 al ‘Cimma’ con l’Athletic Club Albaro quintadel campionato. Il risultato comunque è troppo pesante per l’equipe di Stefano Sora che per un’ora ha retto bene il confronto con i più forti avversari. I graziotti soprattutto nel primo tempo hanno messo in difficoltà l’undici genovese che è venuto fuori soltanto nella ripresa. L’unica rete delle furie rosse porta la firma del giovane Capasso. La compagine delle Grazie che è sempre in grandissima emergenza essendo priva per l’ennesima volta di numerosi giocatori infatti si è presentata con soli quattordici elementi. Defezioni importanti che hanno colpito la squadra nell’ultimo mese e mezzo facendola cadere in questa situazione di precarietà e difficoltà di organico determinandone ...