Calcio - Eccellenza | il punto Fanani | Ho visto un buon River Meritavamo il bottino pieno»

(Di martedì 16 aprile 2024) UnPieve che conferma l’ottimo stato di forma e che, contro il Ponte Buggianese, porta a casa un pareggio. Soddisfatto l’allenatore Pacifico. "Partita veramente dura, contro una squadra tatticamente preparata – dice – , che lascia pochi spazi e che mette sempre in difficoltà gli avversari. Noi siamo stati bravi a passare in vantaggio a inizio partita con un bel gol di Morelli, su assist di Belluomini". "Nel primo tempo abbiamo avuto altre due occasioni da gol importanti: prima con Cecchini e poi con Belluomini. Nella ripresa – continua– il Ponte Buggianese è partito bene e ha trovato il gol del pareggio. Successivamente abbiamo reagito, ma Rizzato ha salvato il risultato". "A due partite dalla fine del campionato – conclude il trainer – per noi è un orgoglio trovarci quinti in classifica. Malgrado le molte ...