Giro di Romandia - Carlos Rodriguez | Ringrazio la squadr - lavoro da 10 Spero di vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)è diventato il nuovo leader deldi. Nonostante non abbia conquistato la vittoria nella quarta tappa della corsa a tappe svizzera, lo spagnolo è riuscito a conquistare la maglia di leader della generale grazie al terzo posto alle spalle di Richard Carapaz e Florian Lipowitz, scalzando Juan Ayuso, oggi in difficoltà e sceso al sesto posto. Oraha sette secondi di vantaggio su Aleksandr Vlasov e nove su Florian Lipowitz, ma al momento non si sente ancora certo del successo, come detto in conferenza stampa al termine delle corsa: “Sono molto felice, ma non è finita. Domani dobbiamo recuperare bene e lottare fino alla fine“.poi si sofferma sulla frazione odierna, ringraziando la Ineos-Grenadiers che ha preso in mano le operazioni: “Sono ...