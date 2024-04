(Di sabato 27 aprile 2024) Spettacolo nella tappa regina deldi. Sull’arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in classifica generale con, ma il successo parziale va ad un super. A due anni di distanza il campione olimpico della EF Education – EasyPost torna a vincere in una corsa World Tour. Prima fase di gara ricca di scatti e controscatti, alla fine è andato via un tentativo di sette uomini: Raul Garcia Pierna (Arkéa – B&B Hotels), Nelson Oliveira (Movistar Team), Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck), Josef Cerny (Soudal Quick-Step) e Dorian Godon e Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Molto attiva in gruppo la Ineos Grenadiers che è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Berthet si è già messo dietro i primi due chilometri della scalata che porterà a Leysin (3.8 km al 6%). 15.28 Sempre un minuto di vantaggio per Berthet nei confronti del gruppo . 15.25 Un chilometro all’inizio della salita conclusiva di ... Continua a leggere>>

giro di romandia 2024: Richard Carapaz domina in salita, crolla Ayuso. Maglia Gialla a Carlos Rodriguez - Spettacolo nella tappa regina del giro di romandia 2024. Sull'arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in ...

Continua a leggere>>

McNulty il più veloce nella crono al romandia. Comanda Ayuso - McNulty vince la crono al giro di romandia, Ayuso nuovo leader. Del Toro trionfa alla Vuelta delle Asturie. Prossima tappa Sailion-Leysin.

Continua a leggere>>

giro di romandia 2024, tappa di oggi (28 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo in salita decisivo per la classifica - Quarta tappa per il giro di romandia 2024, la Saillon-Leysin risulterà sicuramente decisiva ai fini della classifica generale visto il suo arrivo in ...

Continua a leggere>>