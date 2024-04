Giro di Romandia 2024 | la classifica generale aggiornata tappa dopo tappa

(Di sabato 27 aprile 2024) Ladeldi: scopriremo insieme in modo sempre aggiornato quale sia il corridore leader della graduatoria, a cominciare dal cronoprologo di Payerne e passando poi per tutte le altre tappe della prestigiosa corsa svizzera di ciclismo giunta all’edizione numero 77. Ecco di seguito allora ladeldiDICarlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) 12h22’46” Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) ...

Brandon McNulty ha conquistato la quarta tappa del Giro di Romandia 2024 , la cronometro individuale di 15,5 chilometri con partenza e arrivo a Oron. Il corridore della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo in 20:06.65, precedendo Sheffield (secondo a +0:12) e il compagno di squadra ...

La classifica generale del Giro di Romandia 2024 aggiornata tappa dopo tappa : scopriremo insieme in modo sempre aggiornato quale sia il corridore leader della graduatoria generale , a cominciare dal cronoprologo di Payerne e passando poi per tutte le altre tappe della prestigiosa corsa svizzera di ...

Romandie, tappa a Carapaz, maglia a Rodriguez - Lo spagnolo chiude terzo a Leysin e alla vigilia della tappa conclusiva si porta in testa alla classifica generale ...

Giro di Romandia 2024: Richard Carapaz domina in salita, crolla Ayuso. Maglia Gialla a Carlos Rodriguez - Spettacolo nella tappa regina del Giro di Romandia 2024. Sull'arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in ...

Giro di Turchia 2024, terza vittoria per Andresen - E' sempre show del Team DSM Firmenich PostNL: Tobias Lund Andresen, al Giro di Turchia, ha conquistato la settima tappa ...

