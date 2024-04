Quarta tappa Giro Romandia 2024 | acuto di Carapaz - crolla Ayus - Rodriguez nuovo leader

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 aprile 2024) Ribaltone in classifica generale dopo la, da Saylon a Leysin di 150 km. Il successo odierno porta la firma diche torna a dare spettacolo in salita, mentre Carlosconquista la maglia gialla a spese dell’exo, letteralmenteto.: LA CRONACA Dopo una fase ricca di scatti e controscatti, vanno via in sette: Raul Garcia Pierna, Nelson Oliveira, Bart Lemmen, Juri Hollman, Josef Cerny e dorian Godon e Clement Berthet. Quest’ultimo, a sua volta, ha staccato tutti, fino ad arrendersi a circa sette chilometri dal traguardo in corrispondenza ...