Giro di Romandia - Richard Carapaz | Ho sfruttato il lavoro della Ineos per vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)torna auna corsa World Tour dopo due anni. L’ecuadorianoEF Education-Easypost si impone nella quarta tappa deldiarrivando in solitaria sul traguardo di Leysin attaccando a poco più di due chilometri dal traguardo e resistendo alla rimonta di Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) nel finale. Il capitanoEF è riuscito così a rimettersi in gioco per la vittoria finalecorsa svizzera. Con una sola frazione da correre, oraè settimo nella generale, a 49” dal nuovo leadercorsa, lo spagnolo Carlos Rodriguez. Il campione olimpico di Tokyo ha svelato la sua tattica al terminegara: “Sono felice di essere riuscito ad impormi in una ...