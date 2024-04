Giro di Romandia 2024 - risultati e ordine di arrivo quarta tappa | vince Carapa - Carlos Rodriguez in giallo

(Di sabato 27 aprile 2024) La classifica e l’didellae penultimadeldi, che ha portato i corridori da Saillon a Leysin dopo 159 chilometri. La vittoria è andata a Richardz, che in un finale molto impegnativo ha anticipato tutti resistendo a Florian Lipowitz eCano. Quest’ultimo è anche il nuovo leader della classifica generale prima dell’ultimain programma domani, approfittando della crisi dell’ormai ex maglia gialla Juan Ayuso. Laè stata caratterizzata da una fuga iniziale di sei uomini, poi annullata nel tratto di fondovalle che ha seguito il difficile GPM di Ovronnaz nella parte iniziale della corsa. Successivamente si è ...

Spettacolo nella tappa regina del Giro di Romandia 2024 . Sull'arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in classifica generale con Carlos Rodriguez , ma il successo parziale va ad un super Richard Carapaz . A due anni di distanza il campione olimpico ...

La classifica generale del Giro di Romandia 2024 aggiornata tappa dopo tappa : scopriremo insieme in modo sempre aggiornato quale sia il corridore leader della graduatoria generale , a cominciare dal cronoprologo di Payerne e passando poi per tutte le altre tappe della prestigiosa corsa svizzera di ...

giro di romandia 2024: Richard Carapaz domina in salita, crolla Ayuso. Maglia Gialla a Carlos Rodriguez - Spettacolo nella tappa regina del giro di romandia 2024. Sull'arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in ...

McNulty il più veloce nella crono al romandia. Comanda Ayuso - McNulty vince la crono al giro di romandia, Ayuso nuovo leader. Del Toro trionfa alla Vuelta delle Asturie. Prossima tappa Sailion-Leysin.

giro di romandia 2024, tappa di oggi (28 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo in salita decisivo per la classifica - Quarta tappa per il giro di romandia 2024, la Saillon-Leysin risulterà sicuramente decisiva ai fini della classifica generale visto il suo arrivo in ...

