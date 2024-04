Ha un tumore raro - salvato paziente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) PERUGIA – Eseguito con successo dalla equipe multidisciplinare di Chirurgia Toracica e Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, un delicato intervento su undi 40 anni, affetto dacervicale e mediastinico. La neoplasia, risultata per fortuna di natura benigna ma con spiccata tendenza all’accrescimento, misurava circa 8 cm di diametro e si estendeva dal collo al mediastino superiore. "L’intervento chirurgico è stato particolarmente impegnativo da un punto di vista tecnico – afferma Francesco Puma, direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare e di Chirurgia Toracica dell’ospedale di Perugia – Rischioso per la sede cervicale e toracica dele per gli stretti rapporti con le strutture anatomiche limitrofe che risultavano compresse e ad alto rischio di danneggiamento durante ...