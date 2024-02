(Di martedì 27 febbraio 2024) "Gli alleati dellastanno fornendo un sostegno senza precedenti all'. Lo facciamo dal 2014 e lointensificato dopo l'invasione su larga scala" da parte della Russia. "Ma non ci sonoperda combattimento dellasul terreno in". Lo ha detto all'Associated Press il segretario generale della, Jens Stoltenberg, in merito all'ipotesi, evocata ieri da Emmanuel Macron, dell'invio di soldati dell'Alleanza Atlantica in

L'invio di truppe Nato in Ucraina "non sarebbe nell'interesse " dell' Occidente : lo afferma il Cremlino commentando l'ipotesi lanciata ieri dal presidente ... (quotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 27 febbraio, in diretta. Il dissidente russo Orlov condan Nato a 2 anni e mezzo di carcere. Macron: «Non escluso ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 27 febbraio, in diretta. Il dissidente russo Orlov condan Nato a 2 anni e mezzo di carcere. Macron: «Non escluso ... (corriere)

Mosca contro la mossa della Nato: "Con truppe in Ucraina guerra inevitabile": Tra le opzioni sul tavolo, è stato inserito anche l’invio di truppe Nato nel territorio del Paese invaso. “Non c’è consenso in questa fase sull’invio di truppe sul terreno”, ha chiarito l’inquilino ...ilgiornale

Nato, 'non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina': "Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all'Ucraina. Lo facciamo dal 2014 e lo abbiamo intensificato dopo l'invasione su larga scala" da parte della Russia. "Ma non ci ...ansa

Ucraina: Casa Bianca contraria a inviare truppe. Il Cremlino: “Non è nell’interesse dell’Occidente”: e che non ci sono nemmeno piani per inviare truppe della Nato a combattere. L’invio di truppe Nato in Ucraina “non sarebbe nell’interesse” dell’Occidente: lo afferma il Cremlino commentando l’ipotesi ...firenzepost