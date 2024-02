Io mi difendo da sola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 febbraio 2024) Braccialetti che lanciano un allarme. Ma anche spray urticanti o bastoncini di metallo estensibili. E poi corsi di arti marziali. Gli strumenti di protezione sono sempre più comuni tra donne e ragazze. Ma è fondamentale sapere quando e come usarli. «Se mi sono salvata dal branco è stato grazie al mio bracciale antistupro». Non può dimenticare quella notte la studentessa che, lo scorso Natale, è stata aggredita sui Navigli, a Milano, da un gruppo di ragazzi che stavano per stuprarla. E non passa settimana che la cronaca non riporti un caso di violenza del branco. Secondo un rapporto del ministero dell’Interno, a subire violenza sessuale nel 2023 sono state 5.631 donne: erano 4.499 nel 2020, con un’impennata nei numeri anche senza tenere conto degli episodi non segnalati. Altri dati della Uil Lazio ed Eures documentano come, a Roma, nel 2022, 465 donne siano state vittime di stupro. La ...