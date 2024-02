Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La comunità internazionale è in subbuglio dopo il caso Navalny. La morte del più noto oppositore di Vladimir Putin è solo l'ultima di una lunga lista. Non è un segreto che gi dissidenti in Russia muoiono in maniera misteriosa, restano vittime di incidenti e vengono uccisi all'improvviso da killer mai visti.