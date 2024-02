Loris Karius | quanto guadagna il compagno di Diletta Leotta | cifre a sei zeri!

Diletta Leotta si sposa con Loris Karius : mentre si diffondo i dettagli delle nozze della conduttrice, viene a galla il motivo per il quale non ha ... (sportnews.eu)

Nozze in arrivo per Diletta Leotta - ha detto sì a Loris Karius

AGI - Matrimonio in arrivo per Diletta Leotta: "Devo dire una cosa.. I said yes!", ha scritto su Instagram la 32enne conduttrice catanese di Dazn, ... (agi)