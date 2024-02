Napoli-Genoa | le ultime sulle probabili formazioni | atteso e molto probabile il debutto di Traoré

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri , allenatore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa , in programma sabato 17

(Di venerdì 16 febbraio 2024): il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della sfida della 25esima giornata di Serie A in programma domani al Maradona. Domani pomeriggio, gli appassionati di calcio si preparano per l’confronto traallo Stadio Maradona, partita valida per la 25esima giornata di Serie A. Il tecnico Mazzarri sembra orientato verso il modulo 4-3-3 per cercare la vittoria. Tra i pali, il gran ritorno di Meret èa garantire solidità alla porta azzurra. In difesa, Rrahmani e il rientrante Natan sembrano pronti a formare la coppia centrale, affiancati da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Nel centrocampo, il trio composto da Anguissa, Lobotka, e il nuovo arrivodovrebbe dettare i tempi del gioco. La vera incognita della formazione è ...

Napoli-Genoa, le probabili formazioni di Tmw: sorpresa Traore per Mazzarri: Il Napoli tornerà in campo sabato pomeriggio contro il Genoa, col dubbio Osimhen, che potrebbe essere convocato ma partire dalla panchina. Per il resto, buone notizie per Mazzarri, che dovrà però fare ...

Sky - Osimhen, test a Castel Volturno per valutare la condizione fisica: Se ci sarà o no contro il Genoa Questo lo deciderà Walter Mazzarri insieme allo staff tecnico e allo staff medico.

SKY - Napoli-Genoa, le probabili formazioni: c'è Simeone, spazio anche per Traorè: Sabato 17 febbraio di scena al Maradona il match Napoli-Genoa, valido per la 25esima giornata di Serie A. Per cercare di raggiungere la vittoria, Mazzarri si affiderà probabilmente al 4-3-3. Previsto ...