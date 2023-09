Ajax | mercoledì si conclude il match col Feyenoord | sfida a porte chiuse

La gara era stata sospesa al 55' per gli incidenti provocati dai tifosi di casa AMSTERDAM (OLANDA) - Ajax e Feyenoord torneranno in campo mercoledì , ...

La partita trae Feyenoord sarà portata a terminealle 14.00 locali a porte chiuse. Il Feyenoord stava vincendo per 3 a 0 quando, al minuto 56, il gioco è stato interrotto a causa di alcuni fumogeni e ...La gara era stata sospesa al 55' per gli incidenti provocati dai tifosi di casa AMSTERDAM (OLANDA) -e Feyenoord torneranno in campo, alle 14, per completare la gara interrotta ieri dopo i disordini scoppiati sugli spalti. Ma si giocherà a porte chiuse. Questa la decisione della ...

Calcio: Olanda. Ajax-Feyenoord riprenderà mercoledì ma a porte ... sport.tiscali.it