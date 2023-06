Chiude Domenica In | ospiti ultima puntata e Mara Venier in lutto

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 10 giugno 2023)diIn l'11 giugno 2023 dopo 39 emissioni.saluterà gli spettatori del dì festivo di Rai1 per poi ritrovarlo a settembre prossimo. Si era pensato di realizzare l'ultimo appuntamento con il contenitore in trasferta all'Auditorium di Napoli, ma invece la diretta andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi. Quella da Roma, dunque, sarà l'in diretta diIn, ma l'affezionato pubblico potrà trascorrere in compagnia di ziaancheprossima. Il 18 giugno, infatti, andrà in onda «il meglio di» dell'edizione, dalle ore 14 alle ore 15:35, fino a luglio.in: festa pacata per la chiusura di ...