Scossa di magnitudo 4.6 in Molise, nessun danno a edifici e persone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato alle ore 23.52 di martedì con epicentro a Montagano in provincia di Campobasso a una profondità stimata dall'Ingv di 23 chilometri.I Vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso e segnalazione danni. Una situazione confermata dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile. La Scossa è stata distintamente avvertita in Molise, Abruzzo e Campania. A Campobasso centinaia di persone sono scese in strada munite di coperte e decise a passare la notte in auto. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un terremoto di4.6 è stato registrato alle ore 23.52 di martedì con epicentro a Montagano in provincia di Campobasso a una profondità stimata dall'Ingv di 23 chilometri.I Vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso e segnalazione danni. Una situazione confermata dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile. Laè stata distintamente avvertita in, Abruzzo e Campania. A Campobasso centinaia disono scese in strada munite di coperte e decise a passare la notte in auto.

